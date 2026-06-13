В России появилась возможность купить Bugatti по цене китайского кроссовера

Российское ателье из Краснодара Sestarini взялось за необычный проект – компания наладила выпуск реплик Bugatti Mistral в натуральную величину, причём это полноценная сборка под ключ, а не просто макет. О новинке рассказали в журнале Motor.

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Базовая версия такой копии обойдётся в 6 миллионов рублей. По сути, заказчик получает не просто стоящую на месте игрушку, а полноценный автомобильный проект.

«В нем будут воссозданы пропорции, фирменная “подкова” Bugatti, боковая линия и характер открытого гиперкара», – отмечают в ателье.

За основу для реплики спайдера Bugatti W16 Mistral взяли модель Chiron. Правда, родстер всё-таки заметно отличается от купе – и внешне, и с точки зрения конструкции. Что касается начинки, то тут всё серьёзно. Двигатель W16 объёмом 8,0 литра с четырьмя турбокомпрессорами выдаёт 1 600 лошадиных сил и 1 600 Нм крутящего момента – те же характеристики, что у купе Chiron Super Sport. Максимальная скорость – 420 км/ч.

Между прочим, оригинальных «Мистралей» собрали всего 99 штук, и все экземпляры разошлись ещё до первого публичного показа. Цена каждого такого автомобиля составляет порядка пяти миллионов евро.

О редких шансах на такую покупку «За рулем» ранее подробно рассказал.