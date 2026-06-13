Продажи европейских брендов в РФ за 5 месяцев выросли в 2 раза

Продажи автомобилей европейских марок в России за пять месяцев 2026 года показали двукратный рост. Об этом рассказал глава "Автостата" Сергей Целиков. Он предоставил статистику.

Так, россияне приобрели автомобили следующих брендов: BMW - 6451 (+51%), Volkswagen - 5659 (+266%), Audi - 4569 (+463%), Mercedes-Benz - 4130 (+57%), Skoda - 2932 (+143%), Land Rover - 1204 (+29%), Porsche - 807 (+8,5%), Volvo - 341 (+103%), Mini - 108 (+61%), Rolls-Royce - 96 (+12%), Lamborghini - 90 (+73%), Bentley - 82 (+73%), Citroen - 52 (-32%), Ferrari - 26 (-24%), MG - 26 (-83%), Renault - 22 (+1000%), Peugeot - 16 (-88%), Lotus - 10 (-47%), Aston Martin - 8 (+33%), Fiat - 5 (+25%), Opel - 5 (+400%), Alfa Romeo - 4 (-50%), Jaguar - 3 (-75%), Maserati 3 (-25%), Cupra - 1 шт, McLaren - 1 шт, Smart - 1 шт.

По словам Целикова, в общей сложности за пять месяцев было реализовано 26,7 тысячи новых легковых автомобилей европейских брендов. Это на 104% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было продано 13,1 тысячи единиц. Доля европейских марок на рынке составила чуть более 5%.

Аналитик добавляет, что в ближайшем будущем доля "чистокровных" европейских автомобилей на российском рынке может существенно сократиться. Примерно 60% из указанных 26,7 тысячи проданных новинок были произведены в Китае.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что в Россию хлынут рамные внедорожники из Китая.