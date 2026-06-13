Гоночный концепт Genesis Magma GT3 дебютировал в Ле-Мане

На «24 часах Ле-Мана» премиум-бренд корейского Hyundai устроил двойной дебют: в основных соревнованиях впервые принял участие гиперкар GMR-001. Также Genesis представил концептуальный суперкар Magma GT3. У дорожной версии этого купе, Magma GT, обновлен интерьер.

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В отличие от многих конкурентов, Genesis разрабатывал гоночный GT3 параллельно с дорожной версией, а не наоборот. Кузов оптимизировали под регламент категории GT3: автомобиль получил расширенные колеи, огромный передний сплиттер, воздуховоды и массивное антикрыло. Для охлаждения предусмотрены дополнительные вентиляционные каналы, а на дверях появился характерный аэродинамический плавник. Разработкой суперкара занималось в том числе подразделение Hyundai Motorsport.

«Разработанный в рамках долгосрочной стратегии в автоспорте, концепт отражает растущую значимость соревнований GT3 и их потенциал для укрепления связи между дорожными автомобилями Genesis и гоночной деятельностью, позиционируя бренды Genesis и Genesis Magma Racing в этой категории», — отмечается в сообщении компании.

Технических подробностей пока мало: ожидается, что под капотом Magma GT3 будет установлен тот же V8, что и у гиперкара GMR-001. Дорожная версия — Magma GT Concept, дебютировавший в 2025 году, тоже не остался без внимания инженеров и дизайнеров. Ему полностью переработали салон. В этом концепте появилась аналоговая приборная панель, стилизованная под гоночные приборы, а также физические кнопки вместо тачскринов. Ожидается, что купе вскоре будет запущено в серийное производство.

Также марка Genesis объявила о расширении присутствия в Европе: она выйдет на рынки Италии, Франции, Нидерландов и Испании. В планах на будущее — Австрия, Дания, Польша и Португалия.

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