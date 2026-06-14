Евраев: ВСУ атаковали Ярославскую область беспилотниками

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил в своем канале на платформе "Макс", что украинские беспилоники атаковали регион.

"В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной", - сказано в сообщении губернатора.

По словам Евраева, работа подразделений министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности продолжается. Вечером 13 июня глава Луганской народной республики (ЛНР) сообщил, что украинские войска ударили при помощи дрона по центральному рынку в Сватово, семь человек получили ранения. Украинские войска также ударили по транспортному цеху ЗАЭС.

В результате повреждены три автомобиля, два из которых полностью уничтожены огнем. Кроме того, пострадали топливозаправочные колонки и остекление здания цеха.