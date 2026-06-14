В продаже появился катафалк на базе Lada Granta за 2,8 млн рублей

В России продают катафалк Lada Granta за 2,8 млн рублей. Нижегородская компания «ПрофМобиль НН» начала предлагать специальную версию Lada Granta для ритуальных служб. Стоимость фургона составляет 2,8 млн рублей. Отдельно отмечается, что кабина водителя и ритуальный салон оборудованы системой кондиционирования воздуха.

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В набор специального оборудования входят выдвижной подиум для гроба по левому борту длиной 2300 мм, а также специальные оградительные поручни вокруг подиума.

Продолжают список бактерицидный облучатель и выносные опоры, на которые устанавливается гроб. Также предусмотрены места для размещения венков, крышки гроба и лопат.

Производитель предлагает машины чёрного цвета, где остекление ритуального отсека имеет глубокую тонировку. Вдобавок компания проводит дополнительную термо-шумоизоляцию.