Импорт автомобилей в РФ из Республики Корея сокращается пятый месяц подряд

Импорт автомобилей из Республики Корея (РК) в Россию по сравнению с аналогичными показателями прошлого года сокращается пятый месяц подряд - с января по май. Об этом свидетельствуют данные таможенной службы РК.

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В январе 2025 года стоимостной объем импорта составил $29 млн, в январе 2026 года - $26 млн. В мае 2025 года из Республики Корея в Россию было поставлено автомобилей на $85,8 млн, в мае нынешнего года - на $53 млн.

Всего за пять месяцев с января по май 2025 года включительно импорт составил $332 млн, в аналогичный период 2026 года - $202 млн. Сокращение составило примерно 39%.

В мае 2026 года Россия оказалась 15-й среди импортеров автомобилей производства РК, опустившись с 10-го места в 2025 году.

Если сравнивать не с аналогичным, а предыдущим месяцем (к примеру, май и апрель), в период с января по май 2026 года наблюдается рост импорта.

В декабре 2025 года поставки автомобилей из РК в РФ ($25,4) оказались больше, чем в декабре 2024 года ($21,3 млн).