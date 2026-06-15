Будущим водителям придется сдать практический экзамен на оказание первой помощи

Начинающих водителей планируется строже проверять на экзаменах в Госавтоинспекции. В некоторых СМИ прошла информация, что для них организуют еще один практический экзамен - по оказанию первой помощи пострадавшему. Но так ли это и возможно ли реализовать организацию такой проверки?

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Слух возник не на пустом месте. В плане мероприятий, утвержденных правительством, по реализации Стратегии безопасности дорожного движения до 2030 года с перспективой до 2036 года такой пункт прописан. Причем свои обоснования и предложения в правительство должны быть представлены в 2027 году от трех ведомств. А именно от МВД, Минздрава и Минпросвещения.

Сейчас в ГИБДД принимают два экзамена. Один - теоретический, по билетам. Другой - практический. Вождение в городе. Согласно публикациям в СМИ, должен появиться еще один практический экзамен. А именно на умение оказать первую помощь. Как его можно вписать в действующую систему?

Пока - никак. Оба действующих экзамена принимают сотрудники Госавтоинспекции. Экзамен, да еще практический, на навыки оказания первой помощи должны проводить представители Минздрава. Это потребует менять всю экзаменационную систему, пересматривать установленные ныне правила выдачи водительских удостоверений, задействовать другое министерство, которое должно будет назначить новых сотрудников для реализации такой задачи.

Ведь очевидно, что МВД не будет заниматься организацией и проведением дополнительного практического экзамена по правильному оказанию первой помощи пострадавшему в ДТП.

Как рассказал "РГ" первый заместитель председателя профильной комиссии по направлению "Первая помощь" Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор Леонид Дежурный, конечно, переводить такую проверку в область отдельного экзамена в ГИБДД - это невыполнимая задача. Есть другие способы.

Он напомнил разницу между первой помощью и медицинской. Это прописано в Законе об основах охране здоровья граждан в РФ. Она осуществляется путем оказания первой помощи и всех видов медицинской помощи.

Это два разных вида помощи. Первую помощь могут оказывать все граждане. Медпомощь - только работники медорганизации с соответствующей лицензией.

В отличие от медпомощи, первая помощь заключается в базовых действиях: остановка кровотечения, удаление инородного дела, иммобилизация конечностей. А также сердечно-легочная реанимация. Если не начать ее в течение пяти минут, то до приезда скорой пострадавший просто не доживет.

Кстати, способы оказания первой помощи тоже меняются. Так, например, сейчас при сердечно-легочной реанимации это 30 надавливаний на грудь и два вдоха "рот - в рот". Нажатия требуются для того, чтобы двигать кровь под давлением дальше. Вдохи - насытить кровь кислородом. Раньше было по-другому. Но кто и как будет принимать эти экзамены? И зачем это нужно?

По словам Леонида Дежурного, сейчас в некоторых автошколах этот урок проводится формально. Практики нет. Экзамен в ГИБДД практику не включает. Только теория. Но если сделать так, что экзамен в автошколе по оказанию первой помощи будет записан на видео, то это может быть решением. На выполнение той или иной задачи у экзаменуемого уходит не более пяти минут. Специалистам-медикам не обязательно прием экзамена просматривать в реальном времени. Можно посмотреть ролики позже, офлайн.

Материалы будут отправляться в экспертный центр, где будут выноситься решения по итогам. А инспекторы ГИБДД будут получать в реестре водителя подтверждение сдачи такого экзамена. Или не подтверждение.

Что это даст в первую очередь? У нас до сих пор многие водители просто боятся оказывать первую помощь. А вдруг что-то пойдет не так, и что потом, на скамью подсудимых?

Так вот, за оказание первой помощи никто никого не наказывает. Ни один человек, который не имеет медицинского образования, не будет нести юридической ответственности за попытку оказать ее.

Врач или другой медицинский работник при оказании помощи не должен причинить вреда. А к простым водителям это не относится.

Иногда возникают вопросы, какие уколы делать при оказании такой помощи? Отвечаем: никакие. Для автодорожных происшествий они не прописаны.