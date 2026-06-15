Jetour увеличил скидки сразу на три кроссовера

Jetour увеличил скидки на T1, Dashing и X70 Plus в России.

Сразу три кроссовера Jetour – полноприводный T1, компактный Dashing и среднеразмерный X70 Plus – подешевели в России. В июне некоторые версии моделей потеряли в цене от 50 до 100 тысяч рублей, а кой-какие и вовсе получили повышенный кешбэк.

Jetour T1, который отличается внедорожным характером и системой полного привода, стал доступнее лишь в версиях 2026 года. На них сейчас предоставляют прямую скидку в 75 тысяч рублей. «Прошлогодние» же комплектации такими бонусами не балуют – хотя их прайс и так ниже: от 3 770 000 до 3 950 000 рублей. Цены на новинки с дисконтом: «Престиж» – 3 924 900 рублей, «Премиум» – 4 124 900 рублей.

Под капотом модели – 2,0-литровый турбомотор мощностью 245 лошадиных сил, работающий в паре с классическим восьмиступенчатым автоматом и полноприводной системой XWD, где используется муфта от BorgWarner.

Самый доступный паркетник марки – Jetour Dashing – скидки имел и раньше, но теперь одну из них повысили. Если до этого дисконт колебалась в пределах 90-150 тысяч, то для комплектации «Комфорт» 2026 года выпуска он вырос со 150 до 200 тысяч рублей.