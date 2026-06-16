Продажи еще не начались, а новые Volga встали на учет в России

Очередные автомобили Volga встали на учет в России.

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В мае, как сообщили "Китайским автомобилям" в компании "Автостат Инфо", в органах ГИБДД зарегистрировали первый седан C50, три кроссовера K40, а также два флагманских K50 - вдобавок к двум, поставленным на учет ранее.

В общей сложности на данный момент по дорогам России могут ездить 9 машин Volga. Правда, в статистику попал и кроссовер Volga K30, представленный еще в 2024 году. Эта машина создана на базе Changan X5 Plus.

Напомним, официальные продажи новых Volga стартуют 19 июня.

Седан Volga C50 оценили в 2 899 000 рублей, кроссовер Volga K40 - в 2 749 000 рублей, а Volga K50 - в 4 199 000 рублей.

Ранее "РГ" сообщала, что на Volga K50 будет доступен фирменный голосовой ассистент. Если водитель или пассажир произнесут кодовую фразу "Привет, Волга", автомобиль самостоятельно изменит настройки климатической системы, откроет панорамную крышу или выполнит другие пожелания.