Porsche совместно с Disney и Pixar создала три уникальных спорткара 911.

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К выходу культового мультфильма « История игрушек 5» затевается необычная благотворительная акция. Porsche совместно с Disney и Pixar представила три уникальных спорткара. Каждый из них получил дизайн, вдохновленный любимыми персонажами – Баззом Лайтером, Джесси и Вуди. Все автомобили выставят на продажу, а выручку направят на добрые дела.

Первым в тройке оказался 911 GT3 RS – его стилизовали под Базза Лайтера. Кузов сочетает зеленые, белые и фиолетовые оттенки, напоминающие костюм «космического рейнджера». Машину оснастили пакетом Weissach с задним антикрылом, а дополнительные магниевые диски выкрашены в белый цвет – на колпачках красуется логотип персонажа. Кстати, под этот вариант разработали уникальные шины с «пасхальными яйцами» в дизайне, которые бесшовно стыкуются с колесами. В салоне тоже все пропитано стилистикой героя: цветовые решения повторяют палитру его одежды. Еще в комплекте идут подъем передней оси, черные суппорты, керамические тормоза и увеличенный топливный бак.

Вторая модель – 911 Targa 4 GTS с 532 лошадиными силами – посвящена Джесси. Кузов автомобиля получил перламутровый отлив, как пуговицы на рубашке ковбойши, а красная крыша визуально напоминает ее шляпу. Все детали экстерьера и интерьера окрашены под одежду героини. Среди опций – спортивный руль с подогревом, система подъема передней оси и другие спецкомплектации.

Третье творение – 911 Carrera T, вдохновленный шерифом Вуди. Главная фишка – уникальный окрас кузова, который имитирует потертые синие джинсы. Инженерам пришлось разработать совершенно новый производственный процесс, чтобы добиться такого эффекта. Внутри и снаружи все оттенки копируют наряд ковбоя. В оснащение вошла объемная акустика Burmester, увеличенный бак, титановые спортивные патрубки выхлопа, подъем передней оси и адаптивные кресла с электроприводом и памятью настроек.