Штрафы за незаконную установку знака «Инвалид» на авто предложили повысить

Группа депутатов во главе с председателем Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым, предложила ужесточить наказание за установку на автомобиль знака «Инвалид» без разрешения. Соответствующий проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях, направленный в кабмин, есть в распоряжении «Парламентской газеты».

© Парламентская газета

На парковках общественного пользования для бесплатной парковки авто, управляемых инвалидами I, II групп, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов, выделяется не менее 10 процентов мест. На таких автомобилях должен быть установлен опознавательный знак «Инвалид», а информация об этих транспортных средствах должна быть размещена в государственной информационной системе «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере».

«В последнее время растет количество водителей, которые незаконно используют опознавательный знак «Инвалид» на своих транспортных средствах для возможности бесплатно парковаться в зонах платных городских парковок», — говорится в пояснительной записке.

В результате, если на такой платной парковке все специальные места для бесплатной парковки инвалидов заняты, то инвалид вынужден либо искать свободные специальные бесплатные места на других парковках, либо размещать автомобиль по определенному тарифу.

По мнению авторов инициативы, административный штраф в размере пяти тысяч рублей для граждан не останавливает устанавливающих незаконно знак «Инвалид» водителей. В этой связи, наказание для граждан за такое правонарушение предлагается ужесточить до 7,5 тысяч рублей, а за повторное нарушение установить штраф в размере 25 тысяч.

Это позволит создать условия для обеспечения инвалидам беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, считают авторы инициативы.