ИИ поможет избежать аварий на дорогах

Утомление, падение уровня внимания, стрессовую нагрузку и засыпание водителя за рулем будут отслеживать с помощью технологий компьютерного зрения, биометрических датчиков и алгоритмов искусственного интеллекта. Предварительный национальный стандарт ПНСТ 1054-2026, регламентирующий работу ИИ-систем наблюдения за состоянием водителя, утвержден Росстандартом и вступает в силу 15 июня 2026 года. «Парламентская газета» рассказывает подробности.

© Парламентская газета

Биометрия подаст сигнал

Представьте: вы долго едете за рулем по трассе один, глаза начинают слипаться, а машина вдруг мягко подает сигнал — пора остановиться и отдохнуть. Или в момент, когда на секунду отвлеклись на смартфон, система напоминает: «Смотрите на дорогу». С 15 июня такие сценарии стали ближе к реальности — в силу вступил предварительный национальный стандарт для систем мониторинга функционального состояния водителя с использованием искусственного интеллекта.

Разработанный Российским институтом стандартизации и Сибирским государственным автомобильно-дорожным университетом документ задал единые правила для умных систем, следящих за состоянием водителя прямо во время движения. Главная цель — сделать дороги безопаснее: технологии помогут вовремя заметить усталость, сонливость или отвлечение внимания и предотвратить ДТП. «Стандарт упрощает взаимодействие между разработчиками ИИ-систем, производителями транспортных средств и органами контроля и надзора, обеспечивая единый подход к вопросам безопасности», — отметили в пресс-службе Росстандарта.

Система с ИИ непрерывно анализирует множество параметров. Специальные камеры, в том числе инфракрасные, следят за направлением взгляда, частотой моргания, наклоном головы, фиксируют зевоту и изменения мимики. Биометрические датчики считывают пульс, вариабельность сердечного ритма и кожно-гальваническую реакцию. Датчики автомобиля оценивают стиль вождения: плавность поворотов, скорость реакции на торможение, удержание полосы. А микрофон анализирует темп и интонацию речи, замечает звуки зевков или вздохов.

Собрав и обработав эти данные, искусственный интеллект определит состояние водителя. Система способна распознать, когда человек бодр и внимателен, а когда начинает уставать — замедляется реакция, снижается концентрация. Особенно важно вовремя выявить признаки сонливости, в том числе микросон, когда веки сомкнуты всего полсекунды, — это опасный предвестник засыпания за рулем. Система также заметит признаки стресса или агрессии по напряженной мимике и повышенному пульсу, а если водитель отвлекся от дороги — даст знать об этом.

Грузовики, автобусы, такси и другие

В зависимости от ситуации система может действовать по-разному. В простых случаях она подаст звуковой или световой сигнал либо вызовет вибрацию сиденья, чтобы напомнить водителю, что нужно быть внимательнее. Если состояние становится критическим, система может активировать функции безопасности авто. Например, адаптивный круиз-контроль или ассистент удержания полосы. В самых серьезных ситуациях, когда есть риск потери управления, технология способна инициировать плавную остановку. При необходимости система передаст сигнал экстренным службам.

Стандарт установил жесткие требования к точности и надежности таких технологий. Распознавание состояний должно быть верным не менее чем в 95 процентах случаев, а ложные тревоги могут возникать не чаще двух раз в час. При этом опасное состояние система обязана определить максимум за 300 миллисекунд — быстрее, чем человек моргнет. И все это независимо от условий: ночью, в плохую погоду, на скоростной трассе или в городской пробке.

Отдельно в стандарте говорится о защите данных. Документ регулирует, как обращаться с полученной информацией: биометрическую информацию нужно шифровать, видео с камер может быть анонимизировано, а доступ к другим данным ограничен и контролируем.

Искусственный интеллект не заменит ответственного водителя, но станет ему надежным помощником, считает первый зампред Комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев. «Единые правила сделают такие технологии более доступными и безопасными для всех», — сказал он «Парламентской газете».

Технологии на основе ИИ актуальны для перевозчиков и компаний с автопарками, которые владеют грузовиками, такси, автобусами. Контроль состояния водителей поможет снизить аварийность и другие нештатные ситуации, добавил депутат. Они также доступны владельцам легковых машин, которые хотят повысить личную безопасность. На рынке есть видеоаналитические комплексы и разработки, в которых камера — часть системы, включающей телематику, датчики, GPS и облачную аналитику.