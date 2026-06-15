Мэр Киева сообщил о пожаре на крыше Успенского собора Киево-Печерской лавры
Возгорание произошло на крыше Успенского собора Киево-Печерской лавры, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
«Возгорание на территории Киево-Печерской лавры. Пожар на крыше Успенского собора», — написал мэр.
Подробности и причины возгорания пока не сообщаются.
Ранее поступила информация, что руководство заповедника «Киево-Печерская лавра» планирует «дерусифицировать» росписи Успенского собора, оставив на них только исторические фигуры.