В РФ выставили на продажу универсал ВАЗ-2102, который проехал меньше 4 тысяч км

В столице выставили на продажу редкий универсал ВАЗ-2102. За автомобиль 1983 года выпуска с пробегом всего 3853 километра просят 1,5 млн рублей. За эти деньги сейчас можно приобрести новую Lada Iskra.

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Владелец утверждает, что машина находится в полностью оригинальной комплектации и превосходном техническом состоянии, без каких-либо следов реставрации. Под капотом у автомобиля 1,2-литровый бензиновый карбюраторный двигатель мощностью 59 лошадиных сил, агрегатированный с четырехступенчатой механической коробкой передач.

Салон универсала выполнен в черно-бежевой гамме. Хотя на представленных снимках признаки эксплуатации практически незаметны, в области ног водителя и переднего пассажира установлены акустические системы, не предусмотренные заводской комплектацией.

Ранее "РГ" сообщала, что на продажу выставили Lada Niva Travel c турбомотором.