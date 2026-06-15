На минувшей неделе продажи автомобилей снизились на четверть

На минувшей 24-й неделе года на учет встало чуть более 22 тысяч новых легковых автомобилей. Это на четверть (-25,1%) меньше, чем неделей ранее (29,4 тыс). Но переживать не стоит. В прошлом году за аналогичную праздничную неделю было продано еще меньше машин. По отношению к аналогичному периоду прошлого года сейчас фиксируеется рост на 42%. Об этом сообщил глава "Автостата" Сергей Целиков.

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В коммерческом сегменте на 24-й неделе также наблюдается отрицательная динамика. Регистрации LCV сократились на 29,3%. На учет встало лишь чуть более 1 тысячи легких коммерческих автомобилей до 3,5 тонн.

Грузовой сегмент (свыше 3,5 тонн) показал самую сильную отрицательную динамику (-30%). Абсолютное значение (694 штуки) это антирекорд сезона. Хотя к аналогичной неделе прошлого года все же виден небольшой рост (+7,4%).

В прочих сегментах авторынка (автобусы, мототранспорт и прицепы) ситуация аналогичная. Падение неделя к неделе на 17%-28%.

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