Какие компании ввели скидки на автомобили в РФ

Эксперт Олег Мосеев вместе CARgument начал новую неделю с обзора изменений в прайс-листах автомобильных компаний. Прошлая неделя (08.06 - 11.06) вышла позитивной: Jetour и KGM увеличили скидки, а Changan представил новую комплектацию.

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Changan представил комплектацию 2026 года:

- Hunter Plus. В продажу поступила комплектация Luxe / Люкс 26PY. Ее стоимость составляет 4 069 900 рублей, что на 100 000 рублей больше, чем у аналогичной комплектации 2025 года.

Jetour пересмотрел скидку на комплектацию 2026 года:

- Dashing. Скидка на комплектацию Comfort / Комфорт 26PY выросла на 50 000 рублей, со 150 000 до 200 000 рублей.

KGM поднял скидку на все комплектации 24 - 25 годов:

- Rexton. Скидка на все комплектации выросла на 600 000 рублей, с 350 000 - 700 000 до 950 000 - 1 300 000 рублей.

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