Семиместный Ford Edge L китайской сборки появился в РФ от 4,6 млн рублей

Семиместный Ford Edge L китайской сборки появился в РФ по цене от 4,6 млн рублей.

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В России стал доступен новый семиместный кроссовер Ford Edge L, который создавали специально для Китая.

Привезти машину без пробега предлагают компании из Владивостока, Омска и Липецка. Базовая цена – около 4,6 млн рублей. Это выгоднее, чем у прямых конкурентов. Например, китайский GAC GS8 обойдется минимум в 4,65 миллиона, а Changan CS95 2025 года – почти в 4,85 миллиона.

На деле Ford Edge L – это третье поколение модели, которую совместно с Changan Ford выпустили в 2023 году. Автомобиль заметно крупнее привычного американского варианта: его длина достигает 5 метров, а колесная база – почти 3 метра. По размерам он близок к Toyota Highlander. Под капотом у всех версий стоит двухлитровый турбомотор EcoBoost на 252 силы в паре с восьмиступенчатым автоматом и полным приводом.

Даже за начальную цену во Владивостоке обещают богатую комплектацию Luxury с кожаным салоном 2+2+3, панорамной крышей, четырехзонным климат-контролем и огромной 1,1-метровой экранной панелью с 27-дюймовым 4K-дисплеем. Более простую версию Fashion оценивают уже в 4,99 млн. Самый дорогой вариант из Омска стоит 5,35 млн, хотя один из владивостокских поставщиков запрашивает и все 6 млн.

Важное преимущество автомобиля – надежность. Edge L попал в рейтинг J.D. Power как лидер по минимальному числу поломок в своем сегменте в Китае.