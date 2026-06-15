Кроссовер Lynk & Co 900 появится в России под брендом Nordcross

Флагманский кроссовер Lynk & Co 900, который являлся самой популярной иномаркой в РФ, поставляемой по каналам альтернативного импорта, появится в России под маркой Nordcross, сообщают "Китайские автомобили".

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Ресурс обнаружил информацию, что модель показали на заводе Heilongjiang North Special Purpose Vehicle, который выпускает машины для экспорта в Россию, членам городского комитета Народного политического консультативного совета Китая. В 2025 году по схожему сценарию проходил первый показ кроссовера Nordcross 001.

Ранее гендиректор завода по производству Хун Фэн сообщил, что предприятие ведет работу по получению ОТТС для четырех моделей, включая автомобили с индексами GS13, GS12 и GS01.

Модель Lynk & Co 900 построена на платформе SPA Evo, которая создана исключительно для передовых гибридов и располагает пневмоподвеской. Ее длина - 5240 мм, ширина - 1999 мм, а высота - 1810 мм. В зависимости от исполнения автомобилю полагаются колеса различного диаметра: 20 и 21 дюйм.

Базовая версия кроссовера оснащена 1,5-литровым турбированным двигателем и двумя электромоторами (на передней и задней осях). Суммарная мощность системы - около 721 л.с.. Ёмкость батареи - около 44,85 кВт·ч, запас хода на электротяге по циклу CLTC - примерно 220 км. Средняя комплектация получила 2,0-литровый турбированный двигатель и два электромотора. Суммарная мощность - около 734 л.с. Ёмкость батареи - 52,4 кВт·ч, запас хода на электротяге - до 280 км.

Топовое исполнение оснащено тем же 2,0-литровым турбированным двигателем, но тремя электромоторами (один спереди и два сзади, по одному на каждое колесо). Суммарная мощность - 884 л.с. В этой версии также может быть предусмотрена подруливающая задняя ось для движения по диагонали ("крабовый ход").