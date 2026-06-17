Продажи японских машин взлетели

С начала 2026-го продажи японских брендов в России выросли в три раза. Об этом заявил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

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За пять месяцев на учет встало 30,9 тысяч новых легковых автомобилей из Японии. Это втрое больше, чем результаты аналогичного периода 2025 года.

Toyota сохранила статус самой продаваемой японской марки — ее продажи взлетели до 12717 экземпляров (плюс 98 процентов). На втором месте расположилась Mazda с результатом 9330 штук — год к году ее продажи выросли в 9,5 раза. Замыкает тройку лидеров Honda с показателем в 2770 штук (плюс 328 процентов).

В десятку самых популярных также вошли Nissan (2062 штук, рост на 451 процента), Lexus (1766 штук, рост на 74 процента), Mitsubishi (1022 штуки, рост на 177 процентов), Suzuki (722 штуки, рост на 224 процента), Subaru (229 единиц, рост на 11 процентов), Infiniti (194 штуки, прирост в 140 процентов), Daihatsu (17 штук, рост на 6 процентов) и Acura (5 штук, что на 17 процентов больше, чем в 2025-м).

«Девять процентов новых японских автомобилей поступили к нам с правым расположением руля. 77 процентов японских автомобилей, проданных у нас в этом году были собраны в Китае», — добавил Целиков.

За пять месяцев 2026 года кроссовер Toyota RAV4 стал лидером продаж на российском рынке с результатом 4320 проданных единиц. Почти столько же пришлось на модель Highlander — 4152 автомобиля. Замкнула тройку лидеров Camry, разошедшаяся тиражом в 2379 единиц. В пятерку самых востребованных также попали внедорожники Land Cruiser 150 и Land Cruiser 300 с показателями 290 и 218 машин соответственно.