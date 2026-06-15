На смену «буханкам»: появились фото нового автомобиля полиции от АвтоВАЗа
В полиции Перми появился продвигаемый АвтоВАЗом фургон SKM M9. Новый фургон-комби SKM M9, выпуск которых совместно готовят АвтоВАЗ и нижегородская компания «Промтех», появился на службе пермских полицейских. Старт продаж модели российской сборки намечен на сентябрь этого года. Из этого следует, что региональное МВД получило предсерийный экземпляр машины.
После начала серийного производства переднеприводный SKM M9 предложат в четырёх версиях: 7-местный минивэн, 8-местный минивэн, 9-местный микроавтобус и грузовой фургон.
Под капотом всех модификаций скрывается 2,0-литровый турбодизель мощностью 150 л.с. Коробки передач — на выбор: 9-ступенчатый «автомат» или 6-ступенчатая «механика».
В основе проекта лежит китайский Maxus V70 корпорации SAIC, который также выпускается под марками IVECO, LDV и Chevrolet. Выпускать модель будут сразу на двух площадках — в Нижнем Новгороде и Тольятти.