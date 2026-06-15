Кроссовер Freelander 8 в версии First Limited Edition показали на фото

Премьера первой модели бренда Freelander состоится во второй половине 2026 года. Речь идет о кроссовере в исполнении First Limited Edition.

© Российская Газета

Судя по снимкам, стартовое исполнение отличает особая матовая серебристая окраска кузова. Также заявлено финишное покрытие кузова нанокерамическим лаком.

Новинка является результатом сотрудничества компаний Chery и Jaguar Land Rover. Внешность кроссовера выполнена с оглядкой на Land Rover Freelander и Defender прошлых поколений.

В дизайне задействованы полускрытые дверные ручки, частично закамуфлированные задние стойки, расширенные колесные арки и прямоугольные фары со светодиодной оптикой.

Автомобиль имеет внешние габариты 5118х2050х1898 мм и колесную базу 3040 мм. Платформа iMAX от компании Chery задействует 800-вольтовую электрическую архитектуру. За ускорение отвечает гибридная установка на основе 1,5-литрового ДВС на 156 л.с., питающего тяговую батарею на 60,33 кВт·ч.

Салон предлагает безальтернативную 6-местную компоновку. Его доминанта - панорамный экран, растянувшийся от стойки до стойки. Ниже смонтированы традиционный прямоугольный дисплей и блок физических кнопок.

Кроссовер оборудован подзаряжаемой гибридной системой с 1,5-литровым ДВС мощностью 156 л.с. Емкость тяговой батареи составит 60,33 кВт·ч. С таким аккумулятором он сможет проехать до 221 км на электротяге. Отдача электромоторов на данный момент не раскрывается. Анонсирована также чисто электрическая версия Freelander 8.

В Китае автомобили Freelander будут продаваться через собственную дилерскую сеть. Анонсированы также планы продавать Freelander 8 в странах Ближнего Востока и Европы.