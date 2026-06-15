Покинувший Россию автогигант сократит почти 20 тысяч сотрудников

К концу 2026 года немецкий автогигант Volkswagen сократит в одной только Германии 19 тысяч человек. Об этом сообщило издание Handelsblatt со ссылкой на генерального директора компании Оливера Блюме.

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Главной причиной таких шагов, как и прежде остается, стремление автопроизводителя добиться сокращения расходов. Как отметил Блюме, эти усилия необходимы, поскольку общие условия резко изменились. По его словам, прежняя бизнес-модель, которая успешно работала десятилетиями, сегодня больше не функционирует.

Однако, как подчеркнуло издание, несмотря на то, что Volkswagen экономит миллиарды и сокращает производственные мощности, его прибыль продолжает резко падать.

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Ранее сообщалось, что данный концерн запланировал сокращение штата к 2030 году на фоне падения спроса на автомобили. До этой даты запланировано увольнение 35 тысяч человек.