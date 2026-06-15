В Москве снизился оборот рынка каршеринга

За первые четыре месяца 2026 года столичный оборот рынка каршеринга рухнул на 17,7%. Клиенты из-за роста цен все чаще стали выбирать общественный транспорт, сообщает Pravda.Ru. Эксперты фиксируют постоянный рост цен в приложениях. Минута поездки стоит как пол-литра бензина. В итоге люди выбирают метро, а содержать свою машину становится дешевле, чем пользоваться каршерингом.

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«Потребительская лояльность испарилась, как только тарифы перешагнули психологическую отметку. Люди видят, что стоимость минуты растет быстрее, чем средний чек в магазине, и просто удаляют приложения», - отмечает специалист по потребительскому кредитованию Дмитрий Нестеров.

Сказались на отрасли и проблемы с мобильным интернетом. Иной раз клиентам приходилось судорожно искать связь, чтобы не списывались большие деньги. Увеличилось число мелких инцидентов. Водители стали чаще нервничать, ошибаться и спорить с операторами.

Операторы ищут упущенную выгоду в регионах. Предложение там выросло, но перегон автопарка в провинцию может стать рискованной затеей. Там выше износ техники, а у людей просто меньше денег. Легче купить подержанный автомобиль, чем думать о каждой царапине на бампере.