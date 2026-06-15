Дебютным рынком для преобразившегося хэтчбека Hyundai стала Бразилия, там новинка доступна с двумя моторами на выбор.

© Колеса.ру

Компактный хэтчбек Hyundai i20 прежнего, третьего по счету поколения в строю с 2020 года, рестайлинг он пережил в 2023-м. Для Европы такую пятидверку выпускают в Турции, ее также производят и продают в Индии. Тем удивительнее то, что в качестве дебютной площадки для «двадцатки» новой генерации выбрали Бразилию, где модель вовсе не была представлена.

В основе «четвертого» хэтчбека Hyundai i20 лежит платформа K3, на которой также построены, например, Hyundai Kona или последний Kia Seltos (предыдущая «двадцатка» базируется на «тележке» K2). Длина адресованной Бразилии пятидверки равна 4130 мм, ширина – 1780 мм, высота в зависимости от версии – 1495 или 1505 мм. Для сравнения, размеры прежнего еврохэтча Hyundai i20: 4065/1775/1450 мм. Колесная база бразильского хэтчбека – те же 2580 мм, что и у «старосветской» актуальной модели. Объем багажника составляет 346 литров (показатель нынешнего еврохэтча – 352 литра).

Еще на стадии анонса южноамериканское подразделение Hyundai объявило о том, что его новинка окажется «связующим звеном» между обычными хэтчбеками и кроссоверами. Что ж, если сравнивать с «третьим» Hyundai i20, то новый компакт действительно получился довольно брутальным.

Бразильская модель получила внушительные радиаторную решетку и бамперы, уже в базе у нее идет «внедорожный» пластиковый обвес по периметру кузова. За задними стойками находятся глухие вставки вместо окошек у «мирового» хэтча третьего поколения. Другая фишка кросс-хэтча – светодиодные секции ходовых огней, которые вместе с объединяющей фары светящейся же полоской образуют букву H. Задние фонари новой модели тоже объединяет диодная плашка. Модели положены 15-, 16- или 17-дюймовые колеса. Дорожный просвет – 160 или 165 мм против 140 мм у прежней евроверсии.

Одновременно показан еще более суровый Hyundai i20 X Line. Особенности этого варианта – выполненные в черном цвете расположенная спереди «балка» и задний бампер (у стандартного исполнения пронизывающая решетку плашка выполнена в серебристом, как и накладка на заднем бампере), черные же корпуса наружных зеркал и потемневшие 17-дюймовые диски. А вот рейлингов на крыше нет.

В салоне нового хэтчбека Hyundai i20 установлено изогнутое табло, то есть объединенные цифровая приборка и экран мультимедийной системы (10,25 или 12,3 дюйма). Дефлекторы обдува сделали вертикальными, причем как боковые, так и центральные. Вертикальным же сделан блок управления «климатом» и остальными функциями. В списке оборудования также заявлены: беспроводная зарядка для смартфона, камера заднего вида, обычный или адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и мониторинга «слепых» зон.

Бразильцам Hyundai i20 предложен с двумя двигателями на выбор – и без какого-либо гибридного довеска. Гамма включает трехцилиндровые атмосферник 1.0 и турбомотор 1.0 T-GDI. Оба традиционно для Бразилии «питаются» как бензином, так и этанолом. В первом случае мощность базового движка составляет 75 л.с., во втором – 80 л.с. Отдача турботройки от типа топлива не зависит – 115 л.с. Атмосферник сочетается только с пятиступенчатой механикой, турбодвигатель работает в паре с классическим шестиступенчатым автоматом. Привод исключительно передний.

Для Бразилии новый кросс-хэтч Hyundai i20 производят локально, там уже объявлены цены и открыт прием заказов. Модель обойдется в 99 990 – 139 990 реалов, что эквивалентно примерно 1,4 млн – 2 млн рублей по актуальному курсу. Вероятно, впоследствии хэтчбеки бразильской сборки появятся и в других странах Южной Америки.

Что же касается европейского и индийского Hyundai i20 нового поколения, то их премьеру ждут в конце этого – начале следующего года. При этом у машин для других регионов наверняка окажутся свои особенности.