Началась отгрузка дилерам автомобилей новой российской марки Senat

Дилеры начали получать автомобили новой российской марки Senat. При этом, как рассказали "Российской газете" в компании "Рольф", пока это выставочные образцы. Директор по маркетингу АГ "Авилон" Юрий Блинов добавил, что машины отечественного бренда представлены в дилерском центре "Авилон Senat" в Москве.

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Напомним, что премьера модели Senat 900 состоялась на ПМЭФ-2026. Седан стоит 12-12,5 млн рублей в зависимости от версии.

Senat 900 имеет длину 5144 мм и колесную базу 3060 мм. Под капотом - трехлитровый V6 мощностью 326 л.с., который разгоняет автомобиль до 100 км/ч за 6,5 секунды. Трансмиссия - восьмиступенчатый "автомат".

В конце 2027 года должен начаться выпуск удлиненной версии, которую назвали "Senat 1000".

Третьей моделью российской марки Senat станет автомобиль сегмента SUV. Но когда машина появится - информации пока нет.