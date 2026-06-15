Автомобили Ford Focus могут заглохнуть из-за ошибок в программном обеспечении

Ford отзывает четверть миллиона автомобилей, потому что в компании не уверены, что крупная отзывная кампания автомобилей Focus была правильно проведена на тысячах автомобилей.

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Недавний аудит показал, что некоторые обновления программного обеспечения на Ford Focus, проведенные еще в 2018 году, могли быть установлены неправильно.

Коррекция софта была связана с работой клапана продувки адсорбера, уточняет Carscoops. На некоторых машинах при ошибках в программном обеспечении клапан может не закрываться, когда это необходимо, и в топливной системе может создаваться избыточное разрежение. Со временем из-за этого может деформироваться пластиковый топливный бак Focus, загореться сигнальная лампа Check engine (неисправность двигателя), искажаться показания датчика уровня топлива, выводиться неправильная информация о запасе хода и, наконец, двигатель может просто заглохнуть.

Ford уже потратил более года на изучение записей и аудит автомобилей, отремонтированных в рамках различных отзывных кампаний. К апрелю 2026 года группа по анализу критических проблем пришла к выводу, что некоторые меры по отзыву, возможно, не были реализованы, несмотря на то что были отмечены в отчетах как выполненные.

Теперь компания утвердила новый план проверок. Они начались 2 июня 2026 года. Владельцам необходимо будет обратиться к официальному дилеру, где специалисты обновят программное обеспечение и проверят, установлен ли правильный пакет программного обеспечения. Ремонт будет выполнен бесплатно, сообщили в пресс-службе бренда.

Ранее "РГ" писала об автомарках с наибольшим количеством отзывных кампаний.