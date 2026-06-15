АвтоВАЗ продал за рубежом тысячи автомобилей

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов выступил на заседании Экспертного совета по технологическому суверенитету в автомобилестроении.

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Как отметил глава российской компании, автомобильная индустрия формирует массовый якорный спрос на продукцию радиоэлектроники, химической и лёгкой промышленности, металлургии и многих других отраслей. Тем самым обеспечивается загрузка нескольких тысяч российских предприятий-поставщиков комплектующих и материалов.

В прошлом году АвтоВАЗ продал за рубежом 23 тысячи автомобилей. Lada вышла на четыре новых внешних рынка.

Соколов добавил, что компания готовится к запуску конвейерного производства полностью отечественной разработки - кроссовера Lada Azimut.

Ранее на АвтоВАЗе рассказали и показали, как проверяют кузова Lada на прочность.