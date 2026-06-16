В Воронежской области контролируют поставки топлива на АЗС

В правительстве Воронежской области обсудили стабильность поставок топлива на автозаправочные станции региона и меры, которые вводят участники рынка, чтобы не допустить искусственного дефицита.

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Совещание прошло под председательством областного вице-премьера Артема Верховцева. Его провели по инициативе депутатов Воронежской областной думы.

Один из вопросов касался временных ограничений на продажу топлива в канистры и другую тару на части АЗС. Для жителей это особенно заметно в сезон активного использования садовой техники, когда бензин нужен не только для автомобилей, но и для газонокосилок, триммеров и другого оборудования.

Представители крупнейших федеральных сетей заявили, что дефицита топлива на их заправках в Воронежской области нет. По их словам, ограничения на отпуск бензина и дизтоплива в крупногабаритную тару вводятся не из-за нехватки, а для предотвращения вывоза топлива в другие регионы.

В целом, как прозвучало на встрече, большинство сетей АЗС в регионе работают в штатном режиме. При этом федеральные ведомства поручили регионам контролировать ситуацию на топливном рынке и вести мониторинг. Отдельное внимание уделяется динамике цен.

Региональные сети объяснили, что вынуждены корректировать стоимость топлива в зависимости от закупочных цен на бирже. Федеральные поставщики, в свою очередь, заявили, что у них рост цен привязан только к уровню инфляции.

Также участники совещания отдельно обсудили возможность покупки топлива в небольших объемах для бытовых нужд. Представители сетей напомнили, что для заправки садовой техники в свободной продаже остается бензин АИ-92.

По итогам встречи стороны договорились оперативно обмениваться информацией. Это должно помочь быстрее реагировать на изменения ситуации, не допускать искусственного дефицита, ажиотажного спроса и необоснованных опасений у автомобилистов.