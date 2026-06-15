Jetour X70Plus добавили в перечень допущенных к работе в такси авто

Перечень допущенных к использованию в такси автомобилей расширен моделью Jetour X70Plus, которая локализована в России в рамках специнвестконтракта.

Об этом сообщили в Минпромторге РФ.

"Правительство расширило перечень марок и моделей автомобилей, допущенных к использованию в качестве такси. <…> Речь идет об одном автомобиле - Jetour X70PLUS. Это машина китайского бренда, которая собирается в России в рамках специального инвестиционного контракта (СПИК) и имеет высокий уровень локализации производства (более 1 500 баллов)", - сказали в министерстве.

Впервые перечень автомобилей, допущенных к использованию в качестве такси, был опубликован Минпромторгом в октябре 2025 года. В перечень входят 27 моделей брендов, среди которых Lada, Sollers, Evolute, Voyah, "Москвич", UMO, Haval, Tenet.

Федеральный закон, устанавливающий требования по локализации автомобилей для работы в такси, вступил в силу 1 марта 2026 года.