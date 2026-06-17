Nissan Magnite появился в России от 1,95 млн рублей

Кроссовер Nissan Magnite появился в России с ценами от 1,95 млн рублей.

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В Россию по параллельному импорту завозят очередную интересную новинку – компактный кроссовер Nissan Magnite. Модель, представленную в 2020 году, изначально создавали для рынка Индии, но потом она разлетелась по всему миру: от стран Юго-Восточной Азии до Африки и Латинской Америки. В нашу страну машины чаще всего пригоняют леворульными из ОАЭ.

Главная фишка – цена. В июне на одном из классифайдов Magnite предлагают от 1 950 000 рублей. За эти деньги его готовы привезти под заказ в Кемерово. Автомобиль черного цвета, в базовой комплектации S, но с довольно приятным оснащением: тут и цифровая приборка, и сенсорный мультимедийный экран, и однозонный климат-контроль, и кожаный мультируль. Вдобавок – камера заднего вида, парктроники, система кругового обзора, бесключевой доступ, кнопка запуска двигателя и 16-дюймовые литые диски.

Для сравнения: российский Tenet T4 2026 года выпуска стартует минимум с 2 169 000 рублей. Omoda C5 второго поколения стоит от 2 349 000 рублей, а Changan CS35 Max – так вообще от 2 599 900 рублей. То есть Magnite оказывается заметно доступнее основных китайских конкурентов.

На Дальнем Востоке картина чуть другая. Во Владивостоке такой же кроссовер можно заказать за 2 000 000 рублей. А за те же деньги, но уже из наличия и с оплаченным утильсбором, его продают в Екатеринбурге. В Москве несколько машин выставлено за 2 170 000-2 180 000 рублей. Самые высокие цены, судя по объявлениям, в Симферополе, Севастополе и Санкт-Петербурге – там Magnite доходит до 2 390 000 рублей.

Почти все эти кроссоверы оснащены 1,0-литровым турбомотором мощностью 100 лошадиных сил и вариатором Jatco. Правда, есть и исключения: в Самаре и Владивостоке за 2 520 000 и 2 580 000 рублей соответственно можно заказать версию с 72-сильным атмосферником того же объема, работающим в паре с роботизированной пятиступкой.

Безопасность модели тоже на уровне: Nissan Magnite занял второе место в рейтинге самых защищенных машин в Индии по версии краш-тестов GNCAP. За защиту взрослых пассажиров он получил максимальные пять звезд, за защиту детей – три. Выше и ниже в том рейтинге оказались только Tata.

О том, как китайский бюджетный кроссовер пополнил список разрешенных для такси, «За рулем» рассказывал ранее.

Если вы выбираете автомобиль с пробегом, то перед покупкой обязательно проверьте его по VIN или госномеру. Это избавит вас от массы возможных проблем после покупки.