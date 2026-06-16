Компания Kia расширила линейку комплектаций своего вэна Carnival. Отныне надстройка на крыше может быть и у «простых» версий.

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В актуальном, четвертом поколении минивэн Kia Carnival пребывает с 2020 года. Полноценный рестайлинг модели с заводским индексом KA4 провели в 2023-м, а в прошлом году ее еще раз освежили – тогда просто перетряхнули комплектации. Так вот теперь Kia еще раз слегка доработала минивэн, адресованный домашнему рынку. Объявлено о расширении гаммы: ее пополнила модификация Kia Carnival Hi-Roof (или High Roof). Это означает, что вэн с высокой крышей отныне доступен в «простых» версиях, тогда как прежде надстройку имел только топовый Kia Carnival Hi Limousine.

Надстройка у Kia Carnival Hi-Roof – такая же, как у «роскошного» минивэна. Высота в зависимости от комплектации составляет 2045 или 2055 мм (у Hi Limousine аналогичные показатели) против 1775/1785 мм у стандартной модели.

На данный момент «простой» MPV с высокой крышей представлен только с девятиместным салоном, позже в продаже появится семиместная версия (Carnival Hi Limousine тоже бывает семи- или девятиместным, плюс есть четырехместное исполнение).

Kia Carnival Hi-Roof доступен в двух комплектациях. В списке оборудования базовой значатся: светодиодная оптика, 18-дюймовые колеса, обивка из экокожи, изогнутое табло (то есть объединенные цифровая приборка и экран мультимедиа-системы), подогрев руля, сидений первого и второго рядов, вентиляция передних кресел, климат-контроль и комплекс водительских ассистентов (адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе и т.д.). Второе исполнение – это более премиальные материалы отделки, память настроек наружных зеркал и водительского кресла. За доплату можно заказать аудиосистему Bose и проекционный дисплей. А вот, например, 19-дюймовые диски, отдельный потолочный планшет для задних пассажиров и вентиляция кресел второго ряда – это прерогатива Carnival Hi Limousine. У самого роскошного четырехместного «лимузина» сиденья второго ряда еще имеют откидные подставки для ног, функцию массажа и собственные пульты, плюс в пассажирском отсеке есть столик.

Техника едина для всех версий Kia Carnival. В Корее минивэн сегодня представлен с бензиновым атмосферником V6 3.5 (294 л.с.) в сочетании с восьмиступенчатым автоматом, еще предложен гибрид HEV (без возможности зарядки от электросети) с бензиновой турбочетверкой 1.6 T-GDI (180 л.с.), 73-сильным электромотором и шестиступенчатым автоматом.

Цена Kia Carnival Hi-Roof начинается с отметки 52 110 000 вон, что эквивалентно примерно 2,5 млн рублей по текущему курсу. Для сравнения, Carnival Hi Limousine с высокой крышей стоит минимум 63 270 000 вон (3 млн рублей). Ну а стандартный минивэн стоит от 36 360 000 вон (1,7 млн рублей).