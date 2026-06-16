Новый Lexus ES получил странную опцию, которой нет ни у одного автомобиля

Lexus представил обновленный седан ES 2026 года с ароматизатором для ног.

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Компания Lexus представила рестайлинговую версию своего популярного седана ES. Помимо стандартных косметических правок, инженеры внедрили несколько необычных решений, которые должны сделать поездки комфортнее.

Одно из новшеств – система ароматизации салона. Правда, работает она не так, как можно было бы предположить. Аромат распыляется не в общее пространство, а строго в зоне ног водителя и переднего пассажира. Производитель уверяет, что это не мешает другим людям в машине, зато создает приятную атмосферу лично для тех, кто сидит спереди. Выбор запахов и интенсивность регулируются через мультимедийку.

Кстати, серьезно доработали шумоизоляцию. Lexus добавил дополнительные прокладки в дверные проемы и усилил звукопоглощение в колесных арках. В салоне стало тише даже на высоких скоростях – это было одним из главных пожеланий владельцев предыдущих версий.

Что касается внешности, то головная оптика теперь полностью светодиодная, а решетка радиатора получила новый рисунок. Сзади изменились фонари – диодная полоса теперь соединяет их визуально по всей ширине кузова.

Под капотом для американского рынка остался 2,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 203 лошадиные силы в паре с 8-ступенчатым автоматом. Появилась и гибридная модификация – на базе того же мотора, но с электромотором и вариатором, суммарная отдача составляет 215 л.с.

Салон изменился минимально: обновили переднюю панель, а центральный дисплей мультимедийной системы вырос почти до 12,3 дюйма. В базе идет поддержка Apple CarPlay и Android Auto по воздуху. Цены на новинку в США стартуют от 43 тысяч долларов за обычную версию и от 44,5 тысячи за гибрид.

О том, зачем автопроизводители прибегают к подобным необычным решениям, «За рулем» уже объяснил.