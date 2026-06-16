В России появились Toyota Sequoia последнего поколения. Покупателям доступны как автомобили в наличии, так и те, что можно приобрести под заказ. Начальная стоимость составляет 11 275 000 рублей.

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Этот внедорожник является крупнейшим представителем марки с рамной конструкцией на рынке Северной Америки. Нынешнее поколение построено на базе платформы TNGA-F, которая также используется в таких моделях, как Tundra, Tacoma, Land Cruiser 300 и Lexus LX. При этом автомобиль сохранил классическую рамную архитектуру.

Ключевым изменением в третьем поколении стало прекращение использования атмосферного V8 объемом 5,7 литра. Теперь все версии оснащаются гибридной установкой i-Force Max, включающей 3,5-литровый бензиновый V6 с двойным турбонаддувом и электродвигатель. Совокупная мощность составляет 437 л.с, а крутящий момент - 790 Нм. Трансмиссия представлена исключительно 10-ступенчатой автоматической коробкой передач, а привод всегда полный.

В Москве приобрести версию TRD Pro, начальная стоимость которой составляет 11 275 000 рублей, можно с доставкой. Эта комплектация включает 18-дюймовые диски, внедорожную подвеску с амортизаторами Bilstein, защиту днища, алюминиевые накладки на педали, соответствующие эмблемы и темные элементы экстерьера.

Стоимость аналогичной комплектации в Москве достигает 12 398 000 рублей, а в Сыктывкаре - 12 575 000 рублей. Версия Limited обойдется минимум в 13 990 000 рублей. Такое исполнение оснащено светодиодной оптикой, "зимним пакетом" (подогрев передних сидений, руля и лобового стекла), адаптивным круиз-контролем с функцией мониторинга слепых зон, системой кругового обзора с парковочными датчиками, электроприводами регулировок передних сидений с функцией памяти, системой бесключевого доступа с кнопкой запуска двигателя и 22-дюймовыми легкосплавными дисками.

Кроме того, в России представлены модификации 1794 Edition, Platinum и Capstone. Их стоимость, в большинстве случаев, превышает 15 000 000 рублей.

Ранее "РГ" сообщала, что в России на продажу выставили Toyota Land Cruiser 100 за 13 млн рублей.