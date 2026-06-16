Geely раскрыла больше подробностей о характеристиках Galaxy Cruiser 700

Компания Geely раскрыла больше подробностей о характеристиках внедорожника Galaxy Cruiser 700.

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Автомобиль получил параллельную гибридную систему с общей мощностью 830 кВт (1192 л.с.) В компании пояснили, что соотношение мощности к массе составило 392 л.с. на тонну веса. Снаряженная масса автомобиля составит примерно 2,88 тонны.

Ранее сообщалось, что Cruiser 700 получит три электромотора. Два из них разместили на задней оси. Их объединяет гидравлическая муфта, позволяющая передавать крутящий момент от одного колеса другому.

Концептуальная версия внедорожника Galaxy Cruiser дебютировала на прошлогоднем автосалоне в Шанхае. Автомобиль привлек внимание нетипичным для Geely дизайном в ретростилистике, тремя сенсорами LiDAR на крыше и внушительным дорожным просветом.

Ранее директор дизайн-студии Geely Флавьен Даше рассказал, что Galaxy Cruiser должен поступить в продажу до конца 2026 года. Сначала он появится в КНР, а затем выйдет на рынки других стран.

Предполагалось, что серийную версию машины покажут в апреле на автосалоне в Пекине, но этого не произошло. В качестве прямых конкурентов своему SUV в Geely видят Land Rover Defender и Mercedes-Benz G-Class, сообщают "Китайские автомобили".