В линейке нового российского бренда Jeland будет как минимум пять моделей

На официальном сайте бренда Jeland появилась информация о пяти моделях - Jeland J6, J7 и J8, а также С5 и C7.

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Ценовое предложение на сегодня выставлено пока лишь только на модель Jeland J6 - указан диапазон цен от 2 290 000 до 2 699 000 рублей. Под плашками остальных моделей дана надпись "Скоро в продаже".

Уже по названиям новых моделей понятно, что в линейку Jeland вошли машины, созданные на основе брендов Jaecoo (J6, J7, J8) и Omoda (C5, C7).

Напомним, что официальная презентация первенца бренда - компактного кроссовера Jaecoo J6 - состоялась в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в начале июня.

На старте продаж кроссовер доступен в четырех цветах: белый перламутр, мокрый асфальт, черная жемчужина и темный изумруд. Все исполнения оснащаются 1,5-литровым турбодвигателем мощностью 147 л.с., роботизированной трансмиссией и передним приводом.

Бренд Jeland (его владелец - Chery) собрал под одной вывеской модели из других марок концерна - Jaecoo и Omoda, просто адаптировав их для российского рынка. Например, J7 и J8 раньше продавались как Jaecoo, а C5 и C7 - как Omoda.

Что касается флагманской модели, Jaecoo J8, о ее появлении в гамме бренда стало известно весной. Все машины оснащены 2-литровым двигателем, роботизированной коробкой передач и полным приводом. Эти характеристики соответствуют текущей версии Jaecoo J8, доступной в России. Автомобиль оборудован 249-сильным двигателем и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач.

Напомним, что новый российский бренд Jeland был представлен в начале февраля. Позже для всех пяти новинок бренда были получены ОТТС. Все модели бренда выпускаются на заводе "АГР Холдинг" совместно с его технологическим партнером Defetoo на бывшем заводе General Motors в Шушарах.