В России новый бюджетный кроссовер Subaru Rex продают от 1,1 млн рублей.

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На российском рынке можно купить недорогой компактный кроссовер Subaru Rex, его предлагают во Владивостоке от 1 080 000 рублей, что заметно дешевле китайских аналогов, а также ряда отечественных моделей. Машина представляет собой результат сотрудничества сразу трех японских гигантов – Subaru, Toyota и Daihatsu.

По сути, это близнец модели Toyota Raize: длина авто составляет чуть меньше четырех метров, а клиренс и посадка типичны для городского паркетника. Под капотом у Рэкса атмосферный мотор объемом 1,2 литра мощностью 87 л. с. в паре с вариатором. Привод только передний, что делает его идеальным вариантом для города.

Уже в начальной версии у машины есть цифровая приборка, подогрев кресел и зеркал, климат-контроль, датчики света и дождя, а также мультимедиа с Apple CarPlay. Однако цена сильно зависит от условий покупки. Самый дорогой вариант из наличия обойдется почти в 1,8 млн рублей, а более дешевые комплектации без мультимедиа или в другом цвете требуют ожидания.

Для сравнения, даже базовый Москвич 3 сейчас стоит почти два миллиона, что делает предложение Subaru крайне привлекательным на фоне дорожающих конкурентов.