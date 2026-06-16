АвтоВАЗ рассказал, какие новинки выйдут в юбилейный для компании год

Глава АвтоВАЗа Максим Соколов рассказал о том, какие новинки выйдут на рынок в юбилейный для компании год.

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"Летом с конвейера сойдет Niva Legend с более мощным и тяговитым двигателем 1,8 литра. А осенью мы запускаем серийное производство городского кроссовера Lada Azimut. Это - полностью отечественная разработка - от платформы и дизайна до электронной архитектуры и интерьера", - цитирует топ-менеджера официальная пресс-служба бренда.

Напомним, легендарная "Нива" получила 1,8-литровым 8-клапанным двигатель на 90 л.с., который уже используется на Niva Travel. Этот мотор отличается повышенной тягой: максимальный крутящий момент возрос на 24 Н·м, при этом 80% этого показателя доступно уже с 1000 об/мин.

Что касается Lada Azimut, то новые кроссоверы должны добраться до дилеров до конца года. Модель оснастят новыми двигателями вазовской разработки и производства: их объем составляет 1,6 и 1,8 литра, мощность - 120 и 132 л.с. соответственно.