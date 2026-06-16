В продажу пошли грузопассажирские вездеходы «Садко Next». Фирма «Спецaвтомаш «начала предлагaть фургоны-мacтеpские на базе полноприводного грузовика ГАЗ «Садко Nеxt». Автомобиль выглядит достаточно нестандартно: у него стандартная однорядная кабина, за которой установлен пассажирский модуль. В задней части смонтирована небольшая грузовая платформа, выяснил журнал Motor.

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Наружное покрытие фургона — металл, а его внутренняя обшивка выполнена из ламинированной фанеры толщиной 6 мм. Кроме того, в отсеке установлены 6 сидений, оборудованных трехточечными ремнями безопасности.

Под капотом скрывается 4,4-литровый турбодизель ЯМЗ-534 (149 л.с.), тяга передаётся через 5-ступенчатую «механику», есть двухступенчатая раздатка и «понижайка».

Как уточняет продавец, возможна установка любого дополнительного оборудования по запросу клиента. Для управления машиной достаточно прав грузовой категории «С».