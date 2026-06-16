На аукцион выставили самый маленький в мире пикап с гоночными шинами

На аукционе Bring a Trailer появился необычный лот — компактный пикап Honda Acty SDX 1994 года, который никогда официально не продавался в США, но был импортирован туда в 2022 году, сообщает Carscoops.

© Motor.ru

Этот кей-трак второго поколения оснащается крошечным 656-кубовым трехцилиндровым двигателем мощностью всего 38 лошадиных сил, что позволяет ему развивать максимум 50−55 миль в час (около 80−88 км/ч).

Однако главная особенность автомобиля — колесные диски 13-го диаметра с полусликами Toyo Proxes R888R, которые обычно встречаются на трековых машинах, а не на пикапах. Такая резина, по мнению авторов статьи, должна сделать маленький Honda забавным на извилистых горных дорогах.

© Bring a Trailer

© Bring a Trailer

В салоне также произошли изменения: красный замшевый потолок, черная кожа с красной прострочкой на сиденьях и дверных картах, а также новое рулевое колесо Momo. Пробег автомобиля составляет около 84 тыс/ километров (52 тысячи миль). Торги на аукционе уже начались.

Ранее стало известно о планах Volkswagen построить армейский штурмовой автомобиль.

© Bring a Trailer