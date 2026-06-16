АвтоВАЗ отчитался о ходе локализации компонентов

С 2022 года АвтоВАЗ совместно с поставщиками локализовал 1825 автокомпонентов и материалов для автомобилей Lada, еще 54 компонента находятся в процессе локализации, сообщает пресс-служба российского бренда.

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Что касается номенклатуры компонентов, поставляемых на конвейер российскими поставщиками, по целому ряду моделей (Largus, Vesta, Granta, Niva Travel, Niva Legend) по итогам 2025 года уровень локализации составил 96%.

Среди прочего удалось локализовать приводные ремни, седла клапанов, коннекторы, пружины подвески, элементы подушек безопасности, блок "ЭРА-ГЛОНАСС" и другие позиции.

Такими данными компания поделилась по итогам заседания комитета по развитию кооперации и локализации производства в автомобильной промышленности Союза машиностроителей России, которое прошло в Москве. В нем приняли участие президент АвтоВАЗа Максим Соколов и зампредседателя совета директоров АвтоВАЗа и сопредседатель комитета Эдуард Вайно.

Главная причина, по которой АвтоВАЗ взялся за масштабную локализацию компонентов, - резкое нарушение привычных цепочек поставок в 2022 году, санкционное давление и уход зарубежных партнеров. Например, немецкая Bosch остановила отгрузку электронных компонентов (для ABS и ESP), а американская Joyson Safety System - подушек безопасности. Все эти компоненты на сегодня успешно локализованы.

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