АвтоВАЗ отчитался о ходе локализации компонентов
С 2022 года АвтоВАЗ совместно с поставщиками локализовал 1825 автокомпонентов и материалов для автомобилей Lada, еще 54 компонента находятся в процессе локализации, сообщает пресс-служба российского бренда.
Что касается номенклатуры компонентов, поставляемых на конвейер российскими поставщиками, по целому ряду моделей (Largus, Vesta, Granta, Niva Travel, Niva Legend) по итогам 2025 года уровень локализации составил 96%.
Среди прочего удалось локализовать приводные ремни, седла клапанов, коннекторы, пружины подвески, элементы подушек безопасности, блок "ЭРА-ГЛОНАСС" и другие позиции.
Такими данными компания поделилась по итогам заседания комитета по развитию кооперации и локализации производства в автомобильной промышленности Союза машиностроителей России, которое прошло в Москве. В нем приняли участие президент АвтоВАЗа Максим Соколов и зампредседателя совета директоров АвтоВАЗа и сопредседатель комитета Эдуард Вайно.
Главная причина, по которой АвтоВАЗ взялся за масштабную локализацию компонентов, - резкое нарушение привычных цепочек поставок в 2022 году, санкционное давление и уход зарубежных партнеров. Например, немецкая Bosch остановила отгрузку электронных компонентов (для ABS и ESP), а американская Joyson Safety System - подушек безопасности. Все эти компоненты на сегодня успешно локализованы.
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