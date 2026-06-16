Ford повторно отозвал более четырех тысяч Lincoln, Nautilus и Mustang

Американский Ford, прекративший официальные поставки и продажи на российском рынке, объявил дополнительную сервисную кампанию. Под повторный отзыв попали 4151 автомобиля Lincoln Navigator, Lincoln Nautilus и Ford Mustang. Все эти машины уже участвовали в сервисной кампании, но, по данным производителя, необходимое обновление программного обеспечения могло так и не быть установлено, несмотря на отметки о выполненном ремонте, сообщает Carscoops.

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Первая кампания началась в феврале 2019 года. Тогда причиной стал возможный отказ приборной панели: у машин переставала работать подсветка и не включались контрольные лампы. Источником неисправности назвали микросхемы памяти объемом два гигабайта, встроенные в приборную панель. Дилерские центры должны были ее перепрограммировать для устранения дефекта.

Изначально отозвали 4212 экземпляров: 1430 Navigator, 1824 Nautilus и 958 Mustang. В июне 2026 года Ford выпустил новый отзыв для тех же автомобилей, указав, что часть из них могла не получить обновление, хотя базы данных показывают обратное.

Повторная кампания охватывает 1406 Lincoln Navigator, собранных с 4 ноября 2018 года по 15 декабря 2018 года, 943 Ford Mustang, выпущенных с 5 ноября 2018 года по 15 января 2019 года, а также 1802 Lincoln Nautilus 2019 модельного года, сошедших с конвейера с 6 ноября 2018 года по 21 декабря 2018 года. В документах эта модель по-прежнему фигурирует под старым индексом MKX — обозначение сменили на Nautilus с 2019 года.

В конце 2024 года Ford выяснил, что данные диагностического оборудования указывают на отсутствие обновления у ряда машин. Владельцам снова предложат посетить дилерский центр Ford или Lincoln для бесплатного обновления программного обеспечения приборной панели.

Ранее Ford объявил дополнительную сервисную кампанию, которая затрагивает 255 404 автомобиля Focus 2012-2018 модельных годов. Компания не смогла подтвердить, что предыдущий отзыв, объявленный в октябре 2018 года, был выполнен.