Нефтяная компания «Татнефть» приняла решение ввести временные ограничения на отпуск бензина и дизельного топлива на всех своих автозаправочных станциях (АЗС) в России.

Помимо ограничений на объем продаваемого топлива, на АЗС «Татнефти» действуют и ограничения по способу оплаты. Сейчас принимаются только наличные средства, сообщает агентство «Интерфакс».

На АЗС в Челябинске водителей информируют о том, что по техническим причинам максимальный объем отпуска бензина для легковых автомобилей составляет 30 литров. Для дизельного топлива установлен лимит в 60 литров для легковых автомобилей и 300 литров для грузовых машин.