Штрафы за самовольный ремонт дорог предложили отменить
Группа депутатов фракции «Новые люди» предложила освободить россиян от административной ответственности за самовольный ремонт дорог местного значения или на придомовой территории. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Госдумы 16 июня.
Авторы инициативы указали, что действующее регулирование не содержит понятного механизма, позволяющего отличить добросовестное устранение дефектов дорожного покрытия от действий, реально повреждающих дорогу или создающих помехи дорожному движению, из-за чего граждан могут оштрафовать на 5-10 тысяч по статье 12.33 КоАП («Повреждение дорог, ж/д переездов или других дорожных сооружений»).
В связи с этим парламентарии предложили дополнить статью примечанием, согласно которому административная ответственность не будет применяться в случае ремонта автодорог местного назначения или дорог на придомовой территории.
В Правительстве России заявили, что дополнительное законодательное регулирование данного вопроса не требуется. Как указали в кабмине, авторы законопроекта не учли, что нормы КоАП носят охранительный характер и направлены на обеспечение действия регулятивных норм и правил, содержащихся в отраслевом законодательстве. Также отмечается, что исключение из-под действия данной нормы случаев проведения ремонта автомобильных дорог определенных видов может привести в том числе к фактической легализации нарушений требований законодательства в данной сфере.