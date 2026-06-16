В России назвали регионы с высокой аварийностью на перекрестках

В России около 40 регионов отличаются повышенной аварийностью на перекрёстках. Об этом в пресс-центре «Известий» сообщил замначальника Госавтоинспекции МВД России Олег Понарьин.

Среди таких территорий - Татарстан, Башкортостан, Санкт-Петербург, Ленинградская, Свердловская и Нижегородская области. По словам Понарьина, каждый год около 35 регионов не достигают своих показателей по дорожной безопасности. При этом в целом по стране федеральные ориентиры выполняются. Ситуацию продолжат оценивать по итогам полугодия.