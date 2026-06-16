ГИБДД оснастит патрульные машины новыми комплексами фотовидеофиксации

Госавтоинспекция планирует постепенно оснастить все свои патрульные машины в России современными системами фотовидеофиксации нарушений, сообщает агентство ТАСС.

В прошлом году регионам было передано свыше 700 таких комплексов. Существуют внешние и скрытые модификации этих систем. Сейчас закупаются в основном скрытые варианты, которые не видны снаружи.

Эти комплексы фотовидеофиксации способны распознавать регистрационные знаки автомобилей и одновременно проверять, находится ли машина в розыске. Также они позволяют оперативно работать с другими полезными базами данных.