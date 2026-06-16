Курьеров в Москве начали проверять с помощью стендов для измерения скорости

В рамках рейдов по проверке курьерских служб в Москве началось применение специальных стендов для измерения максимальной скорости транспортных средств курьеров. Об этом журналистам сообщила руководитель проектов инновационной мобильности столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Полина Стасюк.

«Мы находимся на рейде, который направлен на выявление нарушений службы доставки в городе. Мы видим, что растет онлайн-доставка. В городе ежедневно работают 36 тыс. курьеров, которые совершают 700 тыс. доставок в сутки. Для того чтобы работа в городе была безопасной и комфортной, город Москва первым в России ввел проверку курьерских служб», – сказала Стасюк.

Она пояснила, что речь идет о проверке личности курьера, технических характеристик транспортных средств на соответствие требованиям, а также соблюдения правил дорожного движения.

«Чтобы на местах контролировать исполнение, мы с помощью специальных стендов совместно с ГАИ и МАДИ проводим регулярные рейды. На них мы выявляем в том числе и транспортные средства курьеров, которые превышают допустимые характеристики и требуют прав категории М для управления мопедом. По выявлению таких случаев мы применяем штрафы по ст.15.5 КоАП Москвы и передаем всю необходимую информацию компании для внутренней работы с курьером», – добавила Стасюк.

По ее словам, город активно работает с компаниями доставки с 2024 года, пройден большой путь по регистрации транспортных средств и по замене транспорта.