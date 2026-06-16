Jeep Grand Cherokee вновь обрел внедорожные версии

Корпорация Stellantis в очередной раз пересмотрела гамму модификаций Jeep Grand Cherokee пятого поколения и вернула в строй внедорожные версии Trailhawk и Overland — обе предлагаются только с новым 2,0-литровым бензиновым турбомотором Hurricane 4 Turbo мощностью 329 л.с. и 8-ступенчатым гидромеханическим «автоматом».

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Jeep Grand Cherokee пятого поколения с заводским индексом WL выпускается с 2021 года, с тех пор ему не раз перетряхивали моторную гамму: например, в 2024 году в угаре борьбы за экологичность его лишили двигателя V8. Сейчас корпорация Stellantis переживает большую перестройку и с подачи Дональда Трампа возвращается в США к традиционным автомобильным ценностям, чем и объясняются очередные изменения в семействе Grand Cherokee.

Осенью прошлого года Grand Cherokee WL пережил рестайлинг. На тот момент у него была внедорожная версия Trailhawk, но предлагалась она исключительно в сочетании с малопопулярной plug-in гибридной силовой установкой 4xe. В начале этого года в рамках оптимизации расходов корпорация Stellantis сняла с производства plug-in гибридный Jeep Grand Cherokee 4xe, а вместе с ним Jeep Wrangler 4xe и plug-in гибридную версию минивэна Chrysler Pacifica — мол, продаются они плохо, нечего дальше тратить деньги на их производство и закупку комплектующих.

Таким образом наиболее приспособленный для езды по бездорожью Jeep Grand Cherokee Trailhawk временно выбыл из строя, но вчера было объявлено о его возвращении в 2027 модельном году. Теперь Grand Cherokee Trailhawk оснащается новейшим 2,0-литровым бензиновым турбомотором Hurricane 4 Turbo (329 л.с., 450 Нм) в сочетании 8-ступенчатым гидромеханическим «автоматом», никаких гибридных довесков больше нет.

Jeep Grand Cherokee Trailhawk 2027 модельного года имеет скошенный передний бампер со встроенными буксирными проушинами красного цвета и увеличенный до 290 мм дорожный просвет. Система полного привода Quadra-Trac II с автоматической муфтой отбора мощности на передние колёса оснащена понижающей передачей в раздаточной коробке. Задний межколёсный дифференциал оснащён блокировкой с электронным управлением. Днище защищено шестью металлическими листами в зонах двигателя, коробки передач, топливного бака и подвесок. В систему адаптации к разным типам покрытия Selec-Terrain добавлен режим Rock (камни).

В стандартное оснащение версии Trailhawk входят адаптивная пневмоподвеска Quadra-Lift и 18-дюймовые легкосплавные колёса, обутые в 30,5-дюймовые «зубастые» шины Goodyear Wrangler Territory. Также в оснащение входят вспомогательная видеокамера TrailCam, отображающую траекторию движения при текущем положении руля, и задняя камера с омывателем. Кресла в салоне обиты наппой и украшены декоративными красными вставками.

У американских дилеров Jeep Grand Cherokee Trailhawk 2027 модельного года появится до конца текущего года, цена пока не объявлена. Вместе с ним в автосалоны прибудет и Jeep Grand Cherokee Overland 2027 модельного года. Версия Overland присутствует в гамме Grand Cherokee уже четверть века, но с перерывами. На момент рестайлинга Grand Cherokee WL версия Overland не была заявлена, но в 2027 модельном году она вернётся, а продажи начнутся уже в этом году.

Overland — это по сути Trailhawk в люксовом исполнении с менее агрессивным внешним видом и улучшенной отделкой салона. В оснащение входят адаптивная пневмоподвеска Quadra-Lift и система полного привода Quadra-Trac II с двухступенчатой «раздаткой», но колёса не 18-, а 21-дюймовые и обуты в дорожные шины. Цена Jeep Grand Cherokee Overland 2027 модельного года тоже пока не объявлена.

Добавим, что в рамках представленной в мае новой стратегии развития FaSTLAne 2030 корпорации Stellantis была﻿ анонсирована спортивная SRT-версия Grand Cherokee, а это значит, что скоро под капот внедорожника вернётся двигатель V8 HEMI.