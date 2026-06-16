Смертность на дорогах России хотят сократить в полтора раза

Смертность в ДТП в России к 2030 году должна сократиться в полтора раза по сравнению с 2024 годом. Такую цель поставил Минтранс РФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на замдиректора департамента госполитики в области дорожного хозяйства ведомства Антона Козлова.

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На пресс-конференции по случаю старта социальной кампании «Продвижение безопасности» чиновник признал, что обозначенный им целевой показатель может быть «немножко амбициозным, завышенным». Однако, по его словам, ставить такие цели необходимо, поскольку сохранение жизни граждан является одним из главных приоритетов.

По данным МВД, в 2024 году в России произошло более 132 тыс. автомобильных аварий с пострадавшими. Больше всего таких происшествий было зафиксировано в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае, который тогда возглавил рейтинг смертности в ДТП.

За прошлый год жертвами ДТП стали в общей сложности почти 14 тысяч человек — это 9,5 на 100 тыс. населения. Одной из причин роста числа аварий на дорогах МВД считает нарушения со стороны водителей-мигрантов.

Названы автомобили, в которых чаще всего гибнут россияне.