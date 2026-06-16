Обновленный кроссовер Exeed RX показали на официальных изображениях

Марка Exeed представила обновленную версию своего купе-кроссовера, получившего название RX. На китайском рынке эта же модель известна под именем EX6.

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Внешний облик Exeed RX выделяется несколькими характерными деталями: на крыше установлен датчик LiDAR, дверные ручки утоплены в кузов, решетка радиатора выполнена без рамки, а головная оптика имеет двухъярусную конструкцию.

Габариты автомобиля составляют 4830 мм в длину, 1920 мм в ширину и 1680 мм в высоту. Автомобиль оснащен параллельной гибридной силовой установкой, базирующейся на 1,5-литровом турбированном двигателе. Максимальная скорость автомобиля - 180 км/ч.

Ожидается, что Exeed EX6 поступит в продажу в КНР в третьем квартале 2026 года. Ранее стало известно о планах вывода обновленного Exeed RX на российский рынок.

До этого "РГ" писала, что в России на предприятии холдинга "АГР" стартовал выпуск первой модели бренда Esteo - кроссовера MX, базирующейся на Exeed TXL.