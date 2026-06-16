Новый Audi A6 Allroad сохранил дизельный двигатель

Новый Audi A6 Allroad официально дебютировал в пятом поколении, и главное, что бросается в глаза — он стал шире на целых 11 сантиметров по сравнению с обычным A6 Avant. Колея спереди расширена на 74 мм, сзади — на 70 мм, что в сочетании с массивными колесными арками и пластиковым обвесом делает машину похожей на полноценный внедорожник, а не просто приподнятый универсал.

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Дорожный просвет версии Allroad увеличен на 34 мм в сравнении с обычным универсалом A6. Кроме того, адаптивная пневмоподвеска с диапазоном регулировки 55 мм позволяет поднимать кузов еще выше во внедорожных режимах или занижать его на скоростях свыше 120 км/ч для экономии топлива.

В списке опций — система подруливания задних колес, которая на малых скоростях поворачивает их в противофазу до 5 градусов, уменьшая радиус разворота, а на высоких — сонаправленно с передними для стабильности. В подзаряжаемой гибридной версии эта система входит в базовое оснащение. Кроме того, впервые в своей истории Allroad получил подзаряжаемую гибридную силовую установку на базе бензинового турбомотора 2.0 TFSI и электродвигателя.

© Audi

© Audi

© Audi

© Audi

© Audi

© Audi

Ее суммарная отдача — 367 л.с. и 500 Нм крутящего момента. Тяговая батарея обеспечивает запас хода 95 км на чистом электричестве. Доступен для A6 Allroad и 3,0-литровый дизель V6 мощностью 299 л.с., который выдает 580 Нм крутящего момента. В новом поколении он дополнен «мягким» гибридом с 48-вольтовым стартер-генератором и электрокомпрессором, мгновенно устраняющим «турбояму». Разгон до «сотни» у автомобиля с дизелем — 5,4 с, у бензинового гибрида — 5,5 с, максимальная скорость у обеих версий зафиксирована на отметке 250 км/ч.

В салоне — панорамная панель с 11,9-дюймовой виртуальной комбинацией приборов и 14,5-дюймовым тачскрином, опциональный экран для пассажира, голосовой помощник с ChatGPT. В наличии цифровые матричные фары с восемью вариантами дневных ходовых огней. Заказы на новый A6 Allroad начнут принимать с 18 июня, а первые машины появятся у дилеров осенью. Цены в Германии стартуют с 77,3 тыс. евро за дизельную версию, гибридная стоит от 80,3 тыс. евро.

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